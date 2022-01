Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Bahnhaltestelle Brunckstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 24.01.2022, gegen 20:50 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei Sachbeschädigungen an der Bahnhaltestelle Brunckstraße. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass zwei Scheiben vom Geländer sowie eine Werbetafel durch unbekannte Täter beschädigt worden waren. Zudem wurde ein Schaden am Fahrscheinautomaten festgestellt. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

