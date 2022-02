Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Schädlingsbekämpfer

Altena (ots)

Ein vermeintlicher Schädlingsbekämpfer hat am Montagnachmittag für eine halbe Stunde Arbeit von einer 31-Jährigen Altenaerin 750EUR gefordert. Die 31-Jährige war auf dessen Nummer bei einer Internetrecherche gestoßen. Nach telefonischer Terminvereinbarung klingelte es am Montagnachmittag an der Tür der Geschädigten in der Königsberger Straße. Der ca. 35 bis 40 Jahre alte, 1.85-1.90m große und mit einem Pulli sowie einer schwarzen Arbeitshose bekleidete vermeintlicher Schädlingsbekämpfer hielt eine Sprühflasche in der Hand. Damit verabschiedete er sich in das Schlafzimmer der Wohnung. Nach dreißig Minuten kam er wieder heraus. Er forderte für seine Leistung 750EUR. Als sich die 31-Jährige weigerte lediglich für das Versprühen einer Flüssigkeit 750EUR zu bezahlen und eine Rechnung forderte, wurde der Mann zunehmend aggressiver. Er verließ, nachdem er drohte den Preis noch einmal zu erhöhen, die Wohnung. (schl)

