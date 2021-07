Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.07.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege Unfallflucht Um 08:00 Uhr befuhr gestern Morgen eine 38-jähirge Pkw-Fahrerin aus Sontra die B 27, als ihr in Höhe der Bushaltestelle "Hoheneiche" ein Lkw entgegenkam. Während die beiden Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren löste sich ein Spanngurt von dem Lkw und schlug auf der Motorhabe des Pkws ein. Dort entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise: 05651/9250. Wildunfälle Zwischen Reichensachsen und "Hoheneicher Rondell" ereignete sich gestern Nacht, um 00:35 Uhr, ein Wildunfall, nachdem ein Wildschwein die B 452 überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 59-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Das Wildschwein lief anschließend davon; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Mit einem Rehbock kollidierte am 19.07.21, um 06:51 Uhr, eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege, die auf der L 3242 zwischen Albungen und Frankershausen unterwegs war. Der verletzte Rehbock lief in den angrenzenden Wald, während am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand. Brand Zu einem kleineren Brand musste gestern Abend die Feuerwehr ausrücken, nachdem um 21:55 Uhr ein Feuer gegenüber der Tankstelle in der Soodener Straße gemeldet wurde. Wie sich herausstellte brannten dort ca. 2 qm Gestrüpp/ Geäst unter einer Fichtenschonung, welches durch die örtliche Feuerwehr gelöscht wurde. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden; Sachschaden entstand durch das Feuer nicht. Polizei Hessisch Lichtenau Fahren unter Alkoholeinfluss Um 22:50 Uhr wurde am gestrigen Abend ein Pkw im Straßengraben zwischen Epterode und Rommerode gemeldet. Die alarmierte Polizeistreife der Polizeistation Hessisch Lichtenau fand im Fahrzeug eine Fahrerin vor, die offensichtlich alkoholisiert versuchte mit dem Auto aus dem Straßengraben zu gelangen. Nachdem man die Fahrerin, eine 58-Jährige aus Großalmerode, aus dem Fahrzeug geholt hatte, bestätigte sich der Verdacht einer Alkoholfahrt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille, worauf der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Polizei Witzenhausen Unfall endet in Gartenhecke Um 12:47 Uhr befuhr gestern Mittag eine 31-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen in Richtung Walburger Straße. Sie besichtigte dann in den Werner-Eisenberg-Weg abzubiegen. Dabei fuhr sie über den Gehweg und gegen das dortige Verkehrsschild. Anschließend prallte das Auto gegen einen Stromkasten bevor die Fahrt in einer Grundstückshecke endete. Die Fahrerin blieb unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell