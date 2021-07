Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall mit Leichtverletzten

Eschwege (ots)

Um 08:33 Uhr befuhr heute Morgen eine 83-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw die Nordstraße in Reichensachsen. Sie beabsichtigte nach links in die Landstraße abzubiegen, übersah dabei aber den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 43-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde. Dessen 44-jährige Beifahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Schulgebäude

Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte einen Sachschaden von ca. 1200 EUR an dem Schulgebäude der Südringgauschule in der Schulstraße in Herleshausen angerichtet. In diesem Zeitraum wurden zwei Oberlichter der Toiletten für Schüler (Jungen) eingeschlagen. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

