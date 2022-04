Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Weitere Pressemitteilung zum Feuer auf einem Stückgutfrachter in Bremerhaven: Lage auf der "Lascombes" weiterhin unter Kontrolle, leichte Rauchentwicklung in Laderaum 5.

Bremerhaven (ots)

Nachdem die Lage auf dem Stückgutfrachter "Lascombes" den ganzen Tag über stabil und unauffällig gewesen ist, hat die eingesetzte Brandsicherheitswache der Feuerwehr Bremerhaven am Nachmittag eine leichte Rauchentwicklung im Laderaum 5 festgestellt. Umgehend wurden Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet. Aktuell ist die Feuerwehr Bremerhaven mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Ein Schlepper wurde ebenfalls zur Einsatzstelle beordert. Dieser fördert für die eingesetzten Einsatzkräfte mit seinen leistungsstarken Pumpen das Löschwasser an Bord zu den Löschrohren. Die Einsatzziele sind klar gesteckt, zum einen gilt es die Brandausbreitung und somit ein neuerliches Aufflammen zu verhindern und zum anderen, die noch verbliebenen kleineren Brandherde im Laderaum 5 zu löschen. Die Laderäume 4 und 5 sind nicht von den aktuellen Ereignissen betroffen und gelten als sicher. Die Einsatzleitung schätz, dass der Einsatz noch die ganze Nacht andauern wird. Die Einsatzkräfte werden jedoch in den nächsten Stunden auf das notwendige Minimum reduziert. Die Feuerwehr Bremerhaven hat leistungsstarke Löschrohe, welche für den stationären Betrieb konstruiert sind, in Stellung gebracht. Dies ermöglicht einen personalschonenden Einsatz bei einer gleichzeitig hohen und zielgenauen Löschleistung.

