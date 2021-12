Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Ein Passagier - drei Haftbefehle

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Flughafen Stuttgart lagen gegen einen 25-jährigen deutschen Fluggast gleich drei Haftbefehle vor.

Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle am Freitagmorgen (10.12.2021) stellte die Bundespolizei fest, dass der Passagier noch eine Reststrafe von insgesamt 332 Tage ausstehen hatte. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte den jungen Mann zur Festnahme ausgeschrieben, da die Haftstrafen in drei Verfahren noch nicht vollständig verbüßt waren.

Dem Festgenommenen wurden die drei Haftbefehle eröffnet und statt in die Türkei ging es für ihn am gleichen Mittag mit der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell