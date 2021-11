Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest und findet dabei mutmaßlich gefälschten Ausweis

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart nahm am vergangenen Donnerstagabend (04.11.2021) einen 25-jährigen Mann fest, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und schweren Raubes vorlag. Der gesuchte Mann wurde nach der Landung mit einem Flugzeug aus Barcelona einer polizeilichen Kontrolle unterzogen.

Aufgrund eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls des Amtsgerichts Stuttgart wegen mehrerer Tatvorwürfe aus dem Zeitraum März bis Juni 2020 wurde er von den Beamten festgenommen. Gegen den Mann besteht unter anderem der dringende Verdacht, mit mehreren Kilogramm Marihuana und Kokain Handel getrieben und einen mutmaßlichen Drogenabnehmer mit einem Teleskopschlagstock schwer verletzt und diesem unter Vorhalt einer Waffe Bargeld abgenommen zu haben.

Im Rahmen der Personendurchsuchung stellten die Polizeibeamten bei ihm zudem eine versteckte bulgarische ID-Karte mit abweichenden Personalien fest, wobei es sich um eine Fälschung handeln dürfte. Der irakische Staatsangehörige wurde am Freitag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell