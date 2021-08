Polizei Mettmann

POL-ME: Geldkassetten aus Firmenfahrzeug entwendet - die Polizei ermittelt - Mettmann - 2108054

Mettmann (ots)

Am Montagvormittag (09. August 2021) entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem Lkw, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Flurstraße in Mettmann abgestellt war, Geldkassetten mit mehreren tausend Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 09:20 Uhr parkte der Fahrer des geschlossenen Kastenwagens seinen Lkw auf dem Parkplatz eines Discounters an der Flurstraße in Mettmann. Nach eigenen Angaben hielt er sich nur wenige Minuten in dem Discounter auf und kehrte um circa 09:25 Uhr zum Abstellort zurück.

Der 48-jährige Fahrer stellte fest, dass in seiner kurzen Abwesenheit der auf der Beifahrerseite abgelegte Rucksack auf bisher unbekannte Art und Weise entwendet worden war. In dem Rucksack hatten sich vier Geldkassetten mit mehreren tausend Euro Bargeld und diverse persönliche Gegenstände des Fahrers befunden.

Wie der oder die unbekannten Täter den, nach Angaben des 48-Jährigen, ordnungsgemäß verschlossenen Kastenwagen öffnen konnten, ist bisher unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat den Firmen-Lkw zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Discounters gesehen? Wer kann Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen oder den oder die unbekannten Tatverdächtigen identifizieren? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell