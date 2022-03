Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Einbruch in Kiosk - mutmaßliche Täter flüchten bei Polizeikontrolle

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.03.2022 zwischen 02:00 Uhr und 04:05 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in Breisach ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und entwendeten eine große Menge an Zigaretten sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Noch bevor der Einbruch polizeilich bekannt wurde, fiel einer Streife des Polizeireviers Breisach in Tatortnähe ein mit zwei Personen besetzter Pkw auf, welcher daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrzeugführer versuchte jedoch, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Den Beamten gelang es, das Fahrzeug im Bereich der Halbmondstraße in Breisach zu stoppen. Die beiden Fahrzeuginsassen sprangen daraufhin aus dem Auto und flüchteten zu Fuß weiter. In dem zurückgelassenen Pkw fand die Polizei Diebesgut und Einbruchswerkzeug. Ob es sich bei den beiden Flüchtenden um die Kiosk-Einbrecher handelt werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Das Polizeirevier Breisach führt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell