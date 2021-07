Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1053) Gewaltsame Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23./24.07.2021) sind im Nürnberger Stadtteil Langwasser zwei junge Damen heftig aneinander geraten. Dabei soll es auch zu Fußtritten gegen den Kopf gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Giesbertsstraße sind in der Nacht von Freitag auf Samstag im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr zwei jungen Frauen (beide 16) auf offener Straße in Streit geraten.

Im weiteren Verlauf brachte eine Jugendliche ihre Kontrahentin zu Boden und soll ihr anschließend mit den Füßen gegen den Kopf getreten haben.

Nachdem ein Zeuge die Damen getrennt hatte, nahm die mutmaßliche Angreiferin das Smartphone ihrer Kontrahentin und warf es auf den Boden, so dass es komplett zerstört wurde.

Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

Von der Auseinandersetzung trug die Geschädigte lediglich leichte Verletzungen davon.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911/9482-0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd zu melden.

Markus Baumann / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell