Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In den Zeitraum zwischen Montag, 14.03.2022, 18.30 Uhr bis Dienstag, 15.03.2022, 18.30 Uhr, schlug ein Unbekannter die Verglasung einer Kellertür ein, um in eine Doppelhaushälfte in der Gustav-Winkler-Straße zu gelangen. Aus dem Haus wurde eine größere Bacardiflasche, welche wohl mit Münzgeld gefüllt war, von dem Unbekannten mitgenommen. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat Lörrach ist unter der Rufnummer 07621 176-0 (24 h) oder per E-Mail unter loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell