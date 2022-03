Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Minseln: Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Freiburg (ots)

Montagnacht, 14.03.2022, gegen 02.00 Uhr, vertrieb ein Hund einen Einbrecher aus einer Einliegerwohnung. Der Einbrecher gelangte über eine nicht verschlossene Tür in einen Keller und von dort durch eine nicht verschlossene Wohnungstür in die Einliegerwohnung. Nachdem der Einbrecher das Wohnzimmer betrat fing der Hund der Bewohnerin lautstark an zu bellen. Zuvor hatte der Einbrecher wohl schon das Badezimmer durchsucht, aber augenscheinlich nichts mitgenommen. Die wach gewordene Bewohnerin konnte noch sehen, wie der Einbrecher aus der Wohnung rannte. Eine Fahndung nach diesem verlief ergebnislos.

In der gleichen Nacht gegen 02.55 Uhr, durchsuchte vermutlich der gleiche Unbekannte ein nicht verschlossenes Auto in der Straße "Neue Heimat" und nahm aus einer Ablage etwa 5 Euro Kleingeld mit.

Auch dürfte der gleiche Unbekannte in dem Neubaugebiet unterwegs gewesen sein. An einer Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße "Zur Alten Säge" konnten frische Hebelspuren festgestellt werden. Aus dem Carport wurde ein Päckchen Zigaretten gestohlen.

An einem anderen Einfamilienhaus in den Neubaugebiet versuchte der Unbekannte eine Tür zu einer Garage aufzuhebeln, was ihm nicht gelang.

