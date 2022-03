Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 51-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Tiguan am Montag, 14.03.2022, gegen 16.40 Uhr, die Riedlistraße in Richtung Hauptstraße und musste wegen einem entgegenkommenden Linienbus vor einer Engstelle anhalten. Eine 48-jährige Frau, welche wohl mit ihrem Seat Ibiza von der Karsthölzlestraße in die Riedlistraße einbog soll dem VW Tiguan aufgefahren sein. Gemäß den Angaben der 48-jährigen Frau wäre der Fahrer des VW Tiguan Rückwärts gefahren um dem Linienbus Platz zu machen. Dabei sei dieser gegen ihren Seat Ibiza gefahren. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Betroffenen sucht das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Insbesondere möge sich der Fahrer des Linienbusses bei der Polizei melden.

