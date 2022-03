Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental

Neuenweg: Vollbrand eines Ökonomietraktes

Freiburg (ots)

Erstmeldung:

Am Mittwoch, 16.03.2022, gegen 11.45 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in Neuenweg in der Talstraße der Ökonomietrakt eines Wohngebäudes in Vollbrand stehen würde. Mehrere Feuerwehrabteilungen bekämpfen aktuell den Brand, welcher wohl auf das komplette Dach des Gebäudes übergegriffen habe. Alle Personen konnten aus dem Gebäude evakuiert werden. Ein Ersthelfer habe sich hierbei eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen. Der Rettungsdienst ist auch mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Talstraße (Landstraße 131) ist momentan komplett gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht absehbar. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

