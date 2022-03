Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht in der Hauptstraße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 15.03.2022, wurde zwischen 12.50 Uhr und 12.55 Uhr durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher der Außenspiegel eines in der Hauptstraße in Herbolzheim ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten blauen Mazdas abgefahren.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Hinweise bezüglich des unbekannten Unfallverursachers nimmt das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641/582-0) entgegen.

