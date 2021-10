Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht hat sich offenbar am Montagnachmittag ereignet. Nach den aktuellen Ermittlungen der Polizei dürfte die leidtragende Mercedes-Fahrerin gegen 14.30 Uhr zu Hause losgefahren sein. Im Anschluss soll sie die Haydnstraße und später die Marlener Straße befahren haben, wo sie ihren Pkw im Bereich eines Drogeriemarktes parkte. Als die Dame gegen 18 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie an diesem mehrere Beschädigungen fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Bei dem Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers handelt es sich womöglich um ein gelbes Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Polizeibeamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21220-0 zu melden.

/jv

