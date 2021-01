Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Auto beschädigt (24.-28.01.2021)

Trossingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag einen VW, der auf dem Parkplatz hinter der Volksbank in der Eberhardstraße abgestellt war, gleich dreimal beschädigt. Am 24. Januar stellte der Geschädigte um 8 Uhr eine Beschädigung in der Windschutzscheibe fest, am 26. Januar gegen 17 Uhr eine Delle auf dem Fahrzeugdach auf Höhe der hinteren rechten Tür, sowie am 28. Januar um 17 Uhr einen 30 cm langen Kratzer am hinteren rechten Kotflügel. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung an dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 3386-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell