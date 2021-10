Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bad Gandersheim (ots)

Unfallort: 37589 Kalefeld / Sebexen, Alte Siedlung in Höhe Nr. 18 Unfallzeit: Sonntag 17.10.2021 zwischen 00.00 und 12.50 Uhr

Der PKW des Geschädigten war am Straßenrand geparkt. In der o. g. Zeit wurde der PKW durch einen zur Zeit unbekannten Fahrzeugführer mit seinem vermutlich landwirtschaftlichen Fahrzeug, an der zur Fahrbahn gewandten, linken Seite, beim Vorbeifahren beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca.4000,- Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich an das PK Bad Gandersheim (T:05382-919200) oder eine andere Polizeidienststelle zu wenden.(JUN)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell