POL-FR: Steinen: Gewässerverunreinigung im Moosmattbach

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag, 15.03.2022, mitgeteilt, dass sich der Moosmattbach in der Kanderner Straße verfärbt habe. Ursächlich könnte verschmutztes Wasser gewesen sein, welches vermutlich nach der Reinigung von Werkzeugen in einem Straßenablauf entsorgte wurde und so in den Bach gelangte. Durch die Feuerwehr wurde der Moosmattbach im betroffenen Bereich mehrfach gespült um eine entsprechende Verdünnung der Verfärbung zu erreichen. Vor Ort war auch der Fachbereich Umwelt vom Landratsamt Lörrach. Der Fachdienst der Polizei, Gewerbe und Umwelt, hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen.

