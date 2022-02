Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Rollerfahrer versucht vor Polizei zu flüchten und stürzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13:45 Uhr, versuchte sich in der Langstraße ein 38-jähriger Rollerfahrer einer Polizeikontrolle zu entziehen und stürzte auf der Flucht. Der 38-Jährige sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er plötzlich Gas gab.

Entgegen mehrerer Einbahnstraße, über Fußwege und über Grünflächen versuchte er, die ihn verfolgende Polizeistreife auf einer Strecke von etwa drei Kilometern quer durch die Neckarstadt abzuhängen. Als er über die Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt fuhr, setzte sich die Streife vor den Rollerfahrer und versuchte diesen auszubremsen. Dieser setzte jedoch zu einem Überholmanöver an und rammte den Streifenwagen seitlich. Hierbei entstand an dem Polizeifahrzeug ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Unbeirrt setzte der Flüchtige seine Fahrt in Richtung Hafenstraße fort. Auf der Promenade hinter der Pop-Akademie verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Roller und kollidierte mit einer Sitzgelegenheit. Durch den Aufprall wurde der Roller so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Dennoch gab der 38-jährige nicht auf und versuchte weiterhin zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch durch die Polizeistreife eingeholt und festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Alkohol- sowie Drogentest verlief negativ.

Auf dem Polizeirevier stellte sich schließlich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und daher versuchte zu flüchten. Er muss nun unter anderem mit Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

