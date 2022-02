Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger ergaunert Bargeld durch falsche Angaben

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr klingelte ein 52-jähriger Tatverdächtiger im Bereich der Normandiestraße/Stettiner Straße an mehreren Wohnhäusern und täuschte gegenüber den öffnenden Hausbewohnern eine Notlage vor. Demzufolge benötige er dringend Geld für eine Zugfahrt nach Darmstadt. Eine misstrauisch gewordene Zeugin verständigte die Polizei, welche den Mann im Rahmen der Fahndung feststellen konnte. Der 52-Jährige war den Beamtinnen und Beamten kein Unbekannter: Er war bereits wegen der gleichen Vorgehensweise vor einiger Zeit in Erscheinung getreten. Gegenüber den Polizistinnen und Polizisten zeigte er sich geständig und räumte ein, an mehreren Häusern geklingelt und auch Geld erhalten zu haben. Die Adressen waren ihm jedoch nicht mehr bekannt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betruges. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt nach Zeugen bzw. weiteren Geschädigten, welche dem Verdächtigen im engen zeitlich-räumlichen Zusammenhang ebenfalls Bargeld übergaben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim entgegengenommen.

