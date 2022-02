Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: 58-jährige Frau beschädigt geparktes Fahrzeug - weitere Geschädigte gesucht

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 58-jährige Frau beschädigte am Donnerstagabend in Mauer ein geparktes Auto. Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass sie gegen 18 Uhr eine Frau mit Hund beobachtet hatte, wie sie in der Weinbergstraße an einem geparkten Fahrzeug den Scheibenwischer der Heckscheibe verbog. Als sie die Frau ansprach, versuchte diese, den Scheibenwischer wieder zurückzubiegen.

Während der Anzeigenaufnahme kam eine weitere Zeugin hinzu, die mitteilte, dass in zurückliegender Zeit auch ihr Fahrzeug mehrfach beschädigt worden war. Zudem sei sie mehrfach von einer ihr unbekannten Frau mit Hund angepöbelt worden. Hintergrund sei immer ihr halbseitig auf dem Gehweg geparkter Pkw gewesen.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte schließlich eine 58-jährige Frau ermittelt werden, die als Tatverdächtige für diese und möglicherweise auch für weitere Sachbeschädigungen in Betracht kommt.

Die weiteren Ermittlungen hierzu durch den Polizeiposten Meckesheim dauern an.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

