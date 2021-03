Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung in Kindergarten

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Freitag (26. März), 14.30 Uhr, und Samstag (27. März), 16.30 Uhr, auf das Gelände eines Kindergartens an der Straße In der Schlei ein. Dort drehten sie einen Außenwasserhahn auf, sodass Wasser in die Einrichtung lief. Dadurch kam es zu Schäden am Mobiliar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell