Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte gelangen zunächst in Pkw, dann in Garage

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Nachdem sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag, 29. März, Zugriff auf einen Pkw am Hasenweg verschafft hatten, gelangten sie anschließend in die dazugehörige Garage. Daraus entwendeten sie zwei E-Bikes und ein Mountainbike.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell