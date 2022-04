Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Backnang: Parkplatzunfall

Am Samstag gegen 14:41 Uhr fuhr ein 65-jähriger Daimler-Fahrer auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße rückwärts aus seiner Parklücke. Hierbei übersah er hinter sich einen 29-jährigen BMW-Fahrer, der auf der Suche nach einem Parkplatz war. Es kam zum Unfall, wobei niemand verletzt wurde. Allerdings entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000,- Euro.

Fellbach-Schmiden: Feuerwehreinsatz aufgrund optischer Täuschung

Am Samstag gegen 21:22 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger in der Gotthilf-Bayh-Straße "Flammen und einen piepsenden Rauchmelder" aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Überprüfung beim Wohnungsinhaber ergab, dass dieser auf einem sehr großen Fernseher ein Computerspiel spielte und vermutlich die ständig wechselnden Hintergründe und Töne den Eindruck eines Brandes erweckten. Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach, Abteilung Stadt und Schmiden, war mit 6 Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Winnenden-Breuningsweiler: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagabend gegen 22:42 Uhr befuhr ein 18-jähriger Golf-Fahrer die Sonnenbergstraße und bog nach links in die Haselbergstraße ab. Beim Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit seiner rechten vorderen Stoßstange gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Transit. Nach dem Unfall entfernte sich der Golf-Fahrer, konnte aber ermittelt werden. Im zurückgelassenen Golf befanden sich noch drei Mitfahrer. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinwirkung und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Remshalden-Grunbach: Verunfallter Traktor

Am Samstag gegen 10:17 Uhr befuhr ein 66-jähriger Traktorfahrer die Straße "Osterhof" und verrichtetet seine Arbeit in den Weinbergen. Der Traktor kam jedoch von der Straße ab und stürzte einen Abhang hinunter. Der Fahrer wurde am Auge leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Traktor selbst wurde kein Schaden festgestellt, allerdings liefen Betriebsstoffe ins Erdreich. Die Freiwillige Feuerwehr Remshalden war mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Aspach: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Samstag gegen 20:26 Uhr befuhr eine 18-jährige BMW-Fahrerin die Straße Kelterplatz von Kleinaspach kommend in Fahrtrichtung Steinhausen. In Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Linkskurve von der Straße ab und verunfallte. Die Fahrerin, sowie ihre 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt, ein weiterer Mitfahrer blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, Fremdschaden entstand keiner.

