Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mann durch Schlag auf den Kopf verletzt

Ahaus (ots)

Am Dienstagabend wurde auf dem Marienplatz an der Van-Delden-Straße gegen 21.40 Uhr ein 31 Jahre alter Mann aus einer Gruppe heraus angegriffen und geschlagen. Der Geschädigte, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, gab an, grundlos angegriffen und mit einer Eisenstange geschlagen worden zu sein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Den Haupttäter beschreibt der Geschädigte wie folgt: Ca. 170 cm groß, deutsche Sprache ohne Akzent, südosteuropäisches äußeres Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarz-weißen Nike-Trainingsjacke. Ein anderer Mann aus der Gruppe habe einen Verband um einen kleinen Finger getragen.

Zeugen hatten den Vorfall aus einiger Entfernung gesehen. Nach deren Aussagen flüchteten die Täter (vom äußeren Erscheinungsbild her südosteuropäischer Herkunft) über einen Nebenweg in den Schlosspark. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell