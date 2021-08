Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw aufgebrochen und Fahrzeugteile ausgebaut

Stadtlohn (ots)

In der Zeit von Sonntag, 14.30 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, schlugen noch unbekannte Täter auf einem Firmenparkplatz an der Boschstraße eine Scheibe eines Pkws der Marke Skoda ein. Anschließend demontierten und entwendeten sie den Schaltknauf und die Armaturen der Heiungs-/Klimaanlage. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

