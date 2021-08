Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Flämmarbeiten führten zu Brand

Rhede (ots)

Am Montag führte ein 62-jähriger Mann Fämmarbeiten zwecks Unkrautbeseitigung auf einem Grundstück am Wiegenkamp durch. Zur Mittagszeit geriet dabei ein auf dem Nachbargrundstück stehender Wohnwagen in Brand. Der Brand breitete sich auf den Carport, einen weiteren Wohnwagen und einen Hundezwinger aus. Der Geschädigte konnte seinen Hund noch rechtzeitig retten, der Hund war aber verletzt worden und musste tierärztlich behandelt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem ein Schaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro entstand.

