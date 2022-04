Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Ostalbkreis bis 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Essingen: Pkw gegen Baum

Am Samstag gegen 12:54 Uhr befuhr eine 27-jähige VW-Fahrerin die Landstraße 1080 in Richtung Dewangen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am VW wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Bopfingen: Traktor überschlägt sich

Am Samstag gegen 14:36 Uhr befuhr ein 60-jähriger Schlepperfahrer einen abschüssigen Waldweg im Bereich der Kreisstraße 3316. Der Anhänger geriet zunächst in Schräglage und warf den Schlepper mit um. Das Gespann überschlug sich. Ein 36-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt, der Fahrer selbst blieb unverletzt. Der Schaden am Schleppergespann wird auf 4000,- Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug überschlägt sich

Am Samstag gegen 20:49 Uhr befuhr eine 21-jährige Ford-Fahrerin die Landstraße 1161 aus Richtung Buch kommend. Aus bislang unklarer Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Bopfingen: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ellwangen in der Jahnstraße einen Opel anhalten und kontrollieren. Sämtliche Anhaltesignale wurden ignoriert und der Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort. Die Lindenstraße befuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und bog dann nach links in die Kirchheimer Straße ein. Hierbei nahm er einem schwarzen VW-Polo die Vorfahrt. Dieser konnte einen Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern. Die Hinterherfahrt ging weiter bis er schließlich im Carl-Hoff-Weg anhielt. Er flüchtete zu Fuß und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Jedoch ist er der Polizei namentlich bekannt. Im Fahrzeug selbst konnten zwei Kinder, 6 und 11 Jahre alt, ohne Kindersicherung festgestellt werden. Gegen den Fahrer wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen bzw. Geschädigte, vor allem der Fahrer des schwarzen VW-Polo gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Aalen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Sonntagmorgen gegen 06:27 Uhr befuhr ein 47-jähriger Opel-Fahrer die B 29 aus Fahrtrichtung Oberalfingen kommend in Fahrtrichtung Westhausen. An der Einmündung zur B 290 missachtete er die rote Lichtzeichenanlage und bog nach links ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 69-jährigen Skoda-Fahrer. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell