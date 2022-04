Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Streitigkeiten - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

In der Hofener Straße in Oeffingen ereignete sich zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes, verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 500 Euro und fuhr danach weiter. Wer hierzu Beobachtungen machen konnten, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Weinstadt: Auseinandersetzung

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es im Heuweg zwischen zwei Gruppierungen zu Streitigkeiten und in der Folge zur körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch Stöcke und gefährliche Gegenstände zum Einsatz gekommen sein sollen. Der Vorfall wurde von einem Zeuge beobachtet, der die Polizei informierte. Beim Eintreffen der Polizei waren die Beteiligten bereits geflüchtet, wobei ein vermeintlicher Tatbeteiligter bei der polizeilichen Fahndung noch festgestellt werden konnte. Wegen des Vorfalls bzw. zu der anschließenden Fahndung waren mehrere Streifenwagen der Polizei eingesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach: Anhaltende Streitigkeiten in Wohnheim für Flüchtlingen

Zwei Polizeieinsätze mit drei verletzten Männern gab es Wochenende in einer Asylunterkunft in der Esslinger Straße. Angefangen hatte der Streit am Samstagabend gegen 19 Uhr, als sich die Männer in der gemeinsamen Küche sich gegenseitig beleidigten und provozierten. Bei der nachfolgenden handfesten Auseinandersetzung, zu der auch Küchenarbeitsgeräte verwendet wurden und sie sich damit verletzten. Ein 27-Jähriger erlitt eine Platzwunde, musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr gerieten die drei Bewohner im Gemeinschaftsbad wiederum aneinander, woraufhin die Polizei erneut hinzugerufen wurde. Die Personen hatten sich dieses Mal gegenseitig verletzt, sodass alle in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell