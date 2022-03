Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag verunglückte auf der Lippramsdorfer Straße eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin. Sie erlitt beim Sturz schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Um 13.35 Uhr fuhr die Frau aus Haltern am See auf dem Fahrradweg der Lippramsdorfer Straße in Fahrtrichtung Sickingmühle. Ein 37 - jähriger Fahrradfahrer aus Essen bog zur gleichen Zeit von einem Wirtschaftsweg auf den Fahrradweg ab. Die Pedelec-Fahrerin wich dem Fahrradfahrer aus, fuhr dabei jedoch auf die vor ihr fahrende Fahrrad- Anhänger Kombination auf und stürzte. Es ist ein leichter Sachschaden entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell