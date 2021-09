Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Rotlicht missachtet - Fußgänger angefahren; Soltau: Frau fährt auf Polizistin zu - Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.09.2021 Nr. 1

22.09 / Rotlicht missachtet - Fußgänger angefahren

Walsrode: Ein 84jähriger Pkw-Fahrer missachtete am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr das für ihn geltende Rotlicht einer Ampel am Bismarckring und erfasste einen bevorrechtigten Fußgänger, der die Fahrbahn querte. Der 21jährige Walsroder wurde dabei leicht verletzt, sein mitgeführtes Fahrrad beschädigt

23.09 / Frau fährt auf Polizistin zu - Zeugen gesucht

Soltau: Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Freitag, 17.09.2021, gegen 11.30 Uhr auf der Harburger Straße, Fahrtrichtung Innenstadt, in Höhe der Otto-Husemann-Straße ereignet hat: Eine Polizeistreife kontrollierte die Fahrerin eines roten VW Golf, weil sie während der Fahrt mit ihrem Handy telefoniert hatte. Die Frau aus Soltau weigerte sich, ihre Personalien anzugeben und beleidigte die einschreitende Polizistin. Im weiteren Verlauf fuhr die Soltauerin auf die Beamtin zu, sodass diese ausweichen musste, um nicht erfasst zu werden. Anschließend entfernte sich die Frau mit ihrem Pkw. Die Polizei folgte mit Blaulicht. Während des Vorfalls waren Passanten zugegen und Verkehrsteilnehmer passierten den Kontrollort. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell