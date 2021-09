Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Verkehrsunfall mit Wolf; Wintermoor: Pkw in Brand; Schneverdingen: Fahrradeigentümer gesucht (Foto anbei); Bad Fallingbostel: Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.09.2021 Nr. 1

21.09 / Verkehrsunfall mit Wolf

Schneverdingen: Nach einem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers fanden Polizeibeamte am Dienstagabend, gegen 21.00 Uhr einen toten Wolf auf dem Hemsener Weg (K33) bei Kilometer 3,6. Die Spurenlage deutete auf einen Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug hin. Die Polizisten benachrichtigten den Wolfsberater.

22.09 / Pkw in Brand

Wintermoor: Unbekannte setzten in der Nacht zu Dienstag, gegen 02.30 Uhr erneut ein Fahrzeug an der Rotdornallee in Brand. Der auf einem Parkplatz abgestellte Pkw der Marke VW Polo wurde erheblich beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

22.09 / Fahrradeigentümer gesucht (Foto anbei)

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag, 12.09.2021 wurde der Polizei ein herrenloses Fahrrad auf dem Fußweg des Osterwaldwegs gemeldet. Es handelt sich dabei um ein orange-blau-schwarzes Mountainbike der Marke "Scott". Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung mitgenommen und konnte bisher keiner Person zugeordnet werden. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

18.09 / Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag, zwischen 00.00 und 03.00 Uhr ein rotes Mountainbike der Marke Scott "Gambler" 730 im Wert von rund 3.720 Euro. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert an der Straße Am Wiethop abgestellt. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

202101130420

19.09 / E-Bike gestohlen

Munster: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22.00 und 00.30 Uhr entwendeten Unbekannte an der Ernst-Pernoll-Straße ein angeschlossenes rotes E-Bike der Marke Kreidler "Vitality Dice" im Wert von rund 2.700 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell