POL-HK: Bad Fallingbostel: Unbekannte haben es auf Wildkameras abgesehen; Schneverdingen: Pkw-Brände

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.09.2021 Nr. 1

19.09 / Unbekannte haben es auf Wildkameras abgesehen

Bad Fallingbostel: Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 15.09.21 und Sonntag, 19.09.21 in einem Jagdrevier an der Rieper Straße aufgestellte Wildkameras auf und entwendeten die SD-Karten. Zwei der Kameras wurden abgebaut und später zerstört aufgefunden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

21.09 / Pkw-Brände

Schneverdingen: Unbekannte setzten in der Nacht zu Dienstag, gegen 01.40 Uhr zwei Pkw in Brand, die an der Rotdornallee abgestellt waren. Eines der Fahrzeuge, ein Opel Corsa, brannte vollständig aus. Das andere Fahrzeug, ein Skoda Fabia wurde an der Fahrzeugfront durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Brände. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

