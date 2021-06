Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte schlagen grundlos zu - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche haben am vergangenen Donnerstagabend, 3. Juni 2021, drei Jugendliche angegriffen, die um 19 Uhr auf einer Bank am Heinrich-König-Platz in der Altstadt saßen. Die Geschädigten im Alter von 15, 17 und 19 Jahren gaben vor Ort an, dass sie plötzlich und grundlos von einer etwa zehnköpfigen Gruppe junger Männer im geschätzten Alter zwischen 14 und 22 Jahren geschlagen und getreten wurden. Die Beschuldigten entfernten sich dann schnell in unbekannte Richtung. Zeugen bestätigten das Geschehen vor Ort. Einer der Tatverdächtigen trug zur Tatzeit einen orangefarbenen Kapuzenpullover. Er entfernte sich mit einem E-Scooter in Richtung Robert-Koch-Straße. Die Geschädigten wurden leicht verletzt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und suchen weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben und insbesondere solche, die Angeben zu den Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 265 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

