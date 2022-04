Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Kellerbrand - Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Vor Polizeikontrolle geflüchtet und verunfallt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall bei Fahrbahnwechsel

Am Sonntag gegen 21:00 Uhr befuhr eine 62-jährige Tesla-Fahrerin und ein bislang Unbekannter PKW Fahrer die zweispurige B29 von Schwäbisch Gmünd nach Aalen. Auf Höhe eines Möbelhauses beabsichtigte der Unbekannte PKW-Fahrer von der rechten Fahrspur auf den linken zu wechseln und übersah hierbei die auf dem linken Fahrstreifen fahrende 62-Jährige. Diese konnte eine Kollision lediglich mit einem Ausweichen nach links verhindern und kollidiert mit der dortigen Schutzplanke. Der bislang unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Fahrzeug der 62-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Beim Ausfahren kollidiert

Von einem Parkplatz wollte am Samstag, gegen 15 Uhr, ein 43-Jähriger auf die Hirschbachstraße ausfahren. Hierbei übersah er den Opel eines 66-Jährigen und prallte mit seinem Ford dagegen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3100 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 17.04., 17 Uhr und 23.04.2022, 17 Uhr, wurde der Mazda einer 61-Jährigen, welcher im Rotdornweg / Winkelhaldeweg abgestellt war, durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Unterschneidheim: Fahrradreifen geplatzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 24-Jähriger zu, als er am Freitag gegen 17:30 Uhr auf der Brahmstraße mit seinem Fahrrad unterwegs war und plötzlich der Vorderreifen seines Fahrrades platzte. Der junge Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ellwangen: Kellerbrand

Mit sieben Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Montag, gegen 3:00 Uhr, zu einem Brand in die Kernerstraße aus. Von dort war ein Brand in einem Einfamilienhaus gemeldet worden. Wie sich herausstellte, brach das Feuer aus unbekannter Ursache im Keller des Wohnhauses aus, wobei ein Sachschaden von rund 40.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Einhorntunnel

Bereits am vergangenen Freitag ereignete sich gegen 05.30 Uhr ein Unfall im Einhorntunnel, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro entstand. Ein 49-jähriger Lenker eines Kia befuhr die B29 in Richtung Stuttgart. Aus bislang unbekannten Gründen kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen eine Betonbeplankung. Von dort wurde der PKW abgewiesen und prallte frontal gegen die Tunnelwand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: PKW prallt gegen Laterne

Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam ein 18-jährige Fahranfänger am Sonntag gegen 5 Uhr im Verlauf einer Linkskurve am Bahnhofsplatz nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Blumentopf, einem Verkehrsschild und einem Lichtmast. Hierbei entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Lorch: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Sonntag um kurz vor 4 Uhr befuhr eine 23-jährige Lenkerin eines VW die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Vermutlich aufgrund Übermüdung und alkoholischer Beeinflussung kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit den Leitplanken. Die Fahrerin blieb unverletzt, musste jedoch im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Waldstetten: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Am Samstag zwischen 4 Uhr und 5 Uhr wurde ein Audi TT, der in einer Hofeinfahrt stand, von einem bislang unbekannten Vandalen beschädigt. Mit einem Stein wurde die Heckscheibe des PKW zerstört. Hierdurch wurde auch das Stoffdach des Cabrios beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

An einem Peugeot Cabrio, welches im Brahmsweg, Ecke Rechbergstraße geparkt war, wurde in derselben Zeit die Dachantenne abgerissen und an einem Gartenweg eine Solarbeleuchtung beschädigt. Der Schaden wird hier auf 250 Euro geschätzt.

Weiterhin wurden in dieser Zeit in der Rechbergstraße an einem Ford die Dachantenne abgebrochen und in den Türspalt eines dahinterstehenden Smart gesteckt. Danach wurde an dem Smart ebenfalls die Antenne abgeknickt. Gesamtschaden etwa 300 Euro.

Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Göggingen: Unfallflucht

Ein Ssangyong, der in der Straße Im Steingau geparkt war, wurde am Samstag zwischen 17:50 Uhr und 20:15 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd entgegen. Tel.: 07171 / 3580

Waldstetten: Fahrräder entwendet

Zwischen Freitagabend, 21:30 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr, wurden in der Gmünder Straße drei Fahrräder von einem verschlossenen Hof entwendet. Es handelt sich um ein schwarz-grünes Fahrrad der Marke Galano Toxic Mountain Bike, um ein weißes Pegasus Damenfahrrad mit einem schwarzen Korb sowie um ein schwarz-grünes Mountainbike. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Schechingen: Vor Polizeikontrolle geflüchtet und verunfallt

Am Freitag um kurz vor 23 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Audi S6 Avant auf, welcher in der Folge einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Beim Erkennen der Polizeistreife beschleunigte der Audi-Fahrer sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Im Bereich der Rosensteinstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach eine Hecke und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der Kühler beschädigt und ein Reifen platzte. Trotzdem setzte der Fahrer seine Flucht fort und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem geparkten Fahrzeug. Auch dies hinderte den Fahrer nicht, seine Fahrt weiter über die Buttfeldstraße bis zum Kappelweg fortzusetzen. Dort stellte der Flüchtige das Fahrzeug hinter einer Firma ab und flüchtete zu Fuß. Im Fahrzeug konnte der Geldbeutel mitsamt dem Führerschein des vermeintlich 25-jährigen Fahrers aufgefunden werden. Bei seiner Flucht verursachte der junge Mann einen Schaden in Höhe von insgesamt etwa 38.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

