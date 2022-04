POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz an Schule in Weinstadt - Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen Vorfällen in Waiblingen

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Öffentliche Einrichtungen und Gebäude mit Farbe besprüht und plakatiert

Am Samstag wurde in Waiblingen mehrere öffentliche Einrichtungen und Gebäude mutwillig beschädigt. Hintergrund waren Aktionen, die Versammlungscharakter hatten und bei den zu einer Kundgebung am 01. Mai aufgerufen wurde. Gegen 16 Uhr wurde von Passanten beobachtet und der Polizei mitgeteilt, wie Teilnehmer Straßenpflaster und Sitzplätze mit entsprechenden Texten besprühten. Zudem waren Werbeplakate und Transparente für die Kundgebung am 1. Mai festzustellen. In der Salierstraße wurden gegen 17.30 Uhr gleichgelagerte Aktivitäten von etwa 30 Personen wahrgenommen. Es wurden von denen Bushaltestellen entsprechend plakatiert, Transparente an Mauern angebracht und ein Gebäude im Isolde-Kurz-Weg besprüht. Die Vorfälle waren politisch motiviert und sind dem linken Spektrum zuzurechnen, weshalb der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen nun ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07361/5800 zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Polizeieinsatz an Schule

Eine verdächtige Wahrnehmung an einer Schule in der Beutelsbacher Straße war Anlass eines Polizeieinsatzes am Montagvormittag. Aus der Ferne wurden kurz vor 10 Uhr auf dem dortigen Schulhof zwei Jugendliche beobachtet, die mit einem verdächtigen Gegenstand hantierten, der einer Pistole ähnlich war. Die Schulleitung informierte darüber umgehend die Polizei, die daraufhin mehrere Streifenwagen in den Einsatz brachte. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen konnten die beiden Personen alsbald identifiziert und der Sachverhalt aufgeklärt werden. Es wurde bei einem Jugendlichen eine Softairpistole aufgefunden und sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

