Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Neuenheim: 56-jährige Opel-Fahrerin erfasst 83-jährigen Fußgänger - dieser wird leicht verletzt

Neuenheim (ots)

Am Mittwochmorgen wurde gegen 9:30 Uhr ein 83-jähriger Fußgänger im Bereich der Werderstraße Ecke Mönchstraße von einer 56-jährigen Opelfahrerin erfasst. Die 56-jährige soll in ihrem Opel die Werderstraße entlanggefahren sein und beim Linksabbiegen in die Werderstraße durch die stark blendende Sonne, den querenden Fußgänger übersehen haben. Die 56-Jährige touchierte mit ihrem Opel folglich, in gemäßigter Geschwindigkeit, den auf der Fahrbahn befindlichen 83-Jährigen. Dieser kam infolge der Kollision zu Sturz und zog sich hierdurch leichte Verletzungen in Form von leichten Schürfwunden an beiden Knien sowie Händen zu und erlitt weiterhin Schmerzen im linken Rippenbereich. Der 83-Jährige wurde nach notärztlicher Untersuchung zur weiteren Behandlung durch einen Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der unfallverursachende Opel blieb unbeschädigt. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord kam zur Unfallaufnahme vor Ort. Die 56-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell