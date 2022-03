Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Erschwerte Sicht führt zu Unfall mit vier beschädigten Fahrzeugen

Heidelberg-Weststadt (ots)

Am späten Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, fuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer von der Fehrentzstraße in die Bergheimer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Sicht auf die Bergheimer Straße durch eine Baustelle auf dem Bürgersteig eingeschränkt gewesen sein. Dennoch fuhr der BMW-Fahrer in den Einmündungsbereich ein und übersah hierbei eine 33-jährige Frau in ihrem Suzuki. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Suzuki auf einen geparkten Honda gestoßen wurde, welcher in der weiteren Folge gegen einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Seat stieß. Der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro. Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell