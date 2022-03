Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Heidelberg: Unfall bei Auffahrt auf die Autobahn

BAB 5, Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr fuhr eine 53-jährige Toyota-Fahrerin an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen auf die BAB5 in Richtung Frankfurt auf. Gleich zu Beginn des Beschleunigungsstreifens wechselte die Frau auf die Autobahn und kollidierte hierbei mit einem Mercedes-Sprinter, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Im Anschluss wurde der Toyota gegen die Leitplanke geschleudert und blieb stark beschädigt auf dem Beschleunigungsstreifen stehen. Der 63-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Die 53-jährige Frau im Toyota erlitt leichte Verletzungen und wurde im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell