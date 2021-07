Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (258/2021) Verkehrsbehinderungen

Vollsperrungen aufgrund eines Verkehrsunfalles auf der A7

A38 im AD Drammetal sowie eines brennenden Lkw auf der A38 im Bereich der AS Friedland

Göttingen (ots)

BUNDESAUTOBAHN 7 und 38 (sie) Zur Zeit kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch zwei Vollsperrungen im Bereich des Autobahndreiecks Drammetal, Rtg. Osten, (BAB 7 / 38) sowie der AS Friedland (BAB 38, Rtg. Osten)

Im Bereich des Autobahndreiecks Drammetal ist ein auf der BAB 7 aus Rtg. Süden kommender Fahrer eines Sattelzuges in der Überfahrt zur A38 in Richtung Osten von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Schadenhöhe ist noch nicht bekannt. Die Überfahrt ist aktuell für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Im weiteren Verlauf der BAB 38, in Höhe der AS Friedland, in Richtung Osten kam es zeitgleich zum Brand mehrerer auf einem Sattelzug geladener Arbeitsmaschinen. Auch in diesem Bereich ist die Fahrbahn bis auf Weiteres voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauern an. Der Fahrer blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe und Ursache des Brandes ist auch hier noch nichts bekannt. Bedingt durch die Vollsperrungen kommt es aktuell auch zu Stauungen auf der BAB 7 in Richtung Hannover zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der AS Göttingen. Die Abfahrt Göttingen, Richtung Hannover, wird daher ebenfalls in Kürze für den Verkehr bis auf Weiteres voll gesperrt. Die Autobahnpolizei Göttingen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und das weiträumiges Umfahren des Bereichs.

