POL-LB: Ehningen: Unfallflucht in der Schwarzwaldstraße hat 10.000 Euro Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher auf Höhe der Hausnummer 13 einen Unfall, bei welchem ein geparkter Mazda 3 auf einen davor geparkten Mercedes GLA aufgeschoben wurde. An den geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter 07031 13 2500 zu melden.

