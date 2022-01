Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Geparktes Auto gestreift und weitergefahren

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Samstag zwischen 09:30 Uhr und 12:15 Uhr beim Vorbeifahren einen in der Max-Delbrück-Straße am Fahrbahnrand geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Am neuwertigen BMW konnten Lackspuren des Verursachers festgestellt und durch Polizeibeamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen gesichert werden. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Rufnummer 07142 405 0 zu melden.

