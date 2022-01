Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1067, Gemarkung Gärtringen: Frontal gegen Baum geprallt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09:40 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo die K1067 von Deufringen in Richtung Gärtringen. Kurz vor dem Ortseingang Gärtringen kam er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich hierbei schwer und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 EUR, der VW musste abgeschleppt werden. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme bis 11:30 Uhr gesperrt werden. An der Unfallstelle waren insgesamt vier Polizeistreifen, sechs Fahrzeuge der Feuerwehren Aidlingen und Gärtringen sowie zwei Rettungswägen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

