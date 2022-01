Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 81-jährige Fußgängerin am Freitagmittag gegen 12:45 Uhr beim Überqueren der Grabenstraße in Leonberg. Der 66-jährige Fahrer eines Honda befuhr die Grabenstraße in Richtung Stadtmitte und überfuhr im Bereich eines Fußgängerüberwegs eine für ihn Rotlicht anzeigende Lichtzeichenanlage. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 81-jährigen, die bei für Fußgänger angezeigtem Grünlicht die Fahrbahn überquerte. Die Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Honda entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.500,- Euro. Er war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Zur Unfallaufnahme waren eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg sowie eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell