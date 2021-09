Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Unterstadion - Trotz unklarer Verkehrslage überholt

Mit einem abbiegenden Traktor stieß ein 60 Jahre alter Autofahrer zusammen.

Ulm (ots)

Der Autofahrer befuhr am Samstag gegen 14.10 Uhr die Landstraße von Unterstadion kommend in Richtung Rottenacker. Als er von hinten auf zwei langsam fahrende Autos aufschloss, setzte er unmittelbar zum Überholen an. Zu spät erkannte er, dass vor den zwei Autos ein Traktor mit Anhänger fuhr, der bereits zum Linksabbiegen in einen Feldweg angesetzt hatte. Trotz einer Gefahrenbremsung prallte der 60-Jährige mit seinem Auto in die Seite des Traktors. Der Unfallverursacher und der 37-jährige Traktorfahrer blieben unverletzt. Eine 56 Jahre alte Mitfahrerin im Pkw erlitt schwere Verletzungen. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

++++++++++++++++1697327

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell