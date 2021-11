Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche an der Otto-Hahn Straße

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Zwischen Montagabend (08.11., 18.00 Uhr) und Dienstagmorgen (09.11., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in zwei Firmen an der Otto-Hahn Straße eingebrochen. An einem weiteren gewerblich genutzten Objekt scheiterte der Einbruchversuch. An zwei Gebäuden hebelten die Unbekannten, um in die Innenräume zu gelangen. Diese durchsuchten sie anschließend und entwendeten jeweils eine geringe Menge Bargeld. An allen drei Gebäuden entstanden Schäden in Form von Hebelspuren an Türen und Fenstern.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

