Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einer Lagerhalle

Gütersloh (ots)

Langenberg (SL) - Am Dienstagabend, 09.11.2021, gegen 19:45 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei eine Rauchentwicklung in einer Lagerhalle an der Lippstädter Straße gemeldet. Aus bislang nicht geklärter Ursache entstand in einem Lagerraum ein Brand mit stärkerer Rauchentwicklung. Ein Zeuge erlitt durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in niedriger Höhe vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell