POL-GT: Einbruch am Bauhof in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (GA) - Donnerstagabend (04.11.) haben Unbekannte das Schloss des Rolltors am Bauhof an der Daimlerstraße aufgebrochen.

Auf diesem Wege gelangten die Unbekannten auf das Gelände, auf welchem sie weitere Türen aufgehebelt haben. Es wurden mehrere hochwertige Motorgeräte entwendet, wie zum Beispiel Laubbläser, Heckenscheren und Akkugeräte.

Später am Abend (04.11., 22.00 Uhr) wurden in Kleve zwei Männer mit einem VW-Transporter festgestellt. In ihrem Besitz fanden die Polizeibeamten unter anderem Geräte vor, welche dem Bauhof in Herzebrock-Clarholz zugeordnet werden konnten. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5065375 Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

