Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Schliemannstraße war im Zeitraum von Donnerstag, 28.10.21, 16:00 Uhr, bis Freitag, 29.10.21, 12:00 Uhr das Ziel eines Einbruchs. Dabei wurde in Abwesenheit der Bewohner ein Fenster aufgehebelt und anschließend wurden aus dem Inneren u. a. ein Silberbesteck, ein Fernsehgerät sowie weitere geringwertige Elektrogeräte entwendet. Hinweise werden an die Polizei in Delmenhorst unter der Tel.-nr. 04221/15590 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell